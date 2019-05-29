Регистрация | Вход |
USD: 26,41 0,0805  EUR: 29,55 0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 29 мая 2019 17:26
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В этом году правительство запланировало продать 829 объектов малой приватизации
В этом году правительство запланировало продать 829 объектов малой приватизации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4695
Версия для печати

Регламентный комитет начал рассмотрение поправок в закон о нормировании импичмента

Регламентный комитет начал рассмотрение поправок в закон о нормировании импичмента

КИЕВ. 29 мая. УНН. Члены регламентного комитета начали рассматривать 1630 поправок к законопроекту о ВСК и нормирования процедуры импичмента. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины Павел Пинзеник во время заседания комитета, передает корреспондент УНН.

По его словам, члены комитета будут работать сегодня до 18:00, завтра соберутся утром, перед заседанием парламента и в перерыве заседания, а также в пятницу, чтобы как можно быстрее рассмотреть все эти поправки.

Нардепы начали рассмотрение каждой поправки с голосованием по каждой из них.

Напомним, к законопроекту о ВСК и нормирования нормы импичмента подано 1630 поправок от народных депутатов.

В команде Президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что в законопроекте о временных следственных комиссиях нет положений об импичменте.

Источник: УНН
Теги: ВР, импичмент
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.