Регламентный комитет начал рассмотрение поправок в закон о нормировании импичмента

КИЕВ. 29 мая. УНН. Члены регламентного комитета начали рассматривать 1630 поправок к законопроекту о ВСК и нормирования процедуры импичмента. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины Павел Пинзеник во время заседания комитета, передает корреспондент УНН.

По его словам, члены комитета будут работать сегодня до 18:00, завтра соберутся утром, перед заседанием парламента и в перерыве заседания, а также в пятницу, чтобы как можно быстрее рассмотреть все эти поправки.

Нардепы начали рассмотрение каждой поправки с голосованием по каждой из них.

Напомним, к законопроекту о ВСК и нормирования нормы импичмента подано 1630 поправок от народных депутатов.

В команде Президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что в законопроекте о временных следственных комиссиях нет положений об импичменте.