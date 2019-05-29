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ЕБРР примет решение по кредиту для МХП в июне

ЕБРР примет решение по кредиту для МХП в июне

КИЕВ. 29 мая. УНН. Европейский банк реконструкции и развития примет решение о кредитовании украинской компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП) 19 июня. Об этом УНН сообщили в ЕБРР.

"Планируемая дата рассмотрения вопроса - 19 июня. Изменений пока нет", - сообщили в ЕБРР.

Напомним, ранее австрийское издание Kurier опубликовало недостоверную информацию о якобы блокировке кредита МХП, которую подхватили и некоторые украинские СМИ. Согласно разъяснениям ЕБРР, ни о какой блокировке речи не идет, вопрос будет рассмотрен в июне.

Ранее УНН сообщал, что блокировать кредит МХП призвала министр сельского хозяйства Австрии Элизабет Кёстингер, которая баллотировалась в Европарламент и которая, как полагают украинские эксперты, избрала тактику дискредитации Украины в качестве своей пиар-кампании на выборах.

Она заявляет, что украинские производители якобы выдавливают европейских с их рынков, пользуясь своим конкурентным преимуществом – доступной ценой на продукт. Подробнее о начале торговых войн за рынки сбыта между украинцами и европейцами читайте в материале УНН

Справка: министр сельского хозяйства Австрии Элизабет Кёстингер до недавнего времени работала в правительственном кабинете Себастьяна Курца. Однако,

28 мая Президент Австрии Александр Ван эр Беллен отправил все правительство Себастьяна Курца в отставку из-за скандалов.

Источник: УНН
Теги: Украина, кредит, ЕБРР, МХП
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