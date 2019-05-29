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Епифаний признал недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП

Епифаний признал недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП

Епифаний

КИЕВ. 29 мая. УНН. Глава ПЦУ, митрополит Епифаний издал указ, которым признал недействительными любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, передает УНН со ссылкой на текст указа.

"... любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019 года, являются недействительными и не подлежат исполнению в Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)", - говорится в указе.

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Напомним, Филарет отрицает прекращение деятельности Киевского патриархата.

В свою очередь предстоятель ПЦУ отметил, что все пытались объяснить, что сейчас фактически уже нет УПЦ КП, а Киевский патриархат лег в основу единой ПЦУ.

Источник: УНН
Теги: Украина, УПЦ КП, Епифаний, ПЦУ
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