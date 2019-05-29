Авто, флаги и портрет Зеленского: как в "Борисполе" встречают Саакашвили

КИЕВ. 29 мая. УНН. На парковке аэропорта "Борисполь", где ожидают Михеила Саакашвили, стоит автомобиль с флагом с изображением Президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент УНН.

На парковке стоит Тойота Лендкрузер, которая должна встречать экс-Презедента Грузии Михаила Саакашвили с флагом, на котором изображен Владимир Зеленский. Кроме того, на авто закреплены флаги с изображением самого Саакашвили, и на пассажирских дверях, и багажнике наклеенные его фото.

Между тем в "Борисполе" собрались люди с флагами и символикой политической партии Саакашвили "Движение новых сил".

Отметим, что самолет экс-презедента должен приземлиться в 17:28 в аэропорту "Борисполь".

Как сообщал УНН, Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Ранее УНН сообщал, что Саакашвили решил вернуться в Украину уже в ближайшие дни.

Напомним, Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину поскольку считает Киев и Одессу своим вторым домом. Он также заявил, что хочет восстановить украинское гражданство. Его адвокат уже передал соответствующее обращение в Администрацию Президента Украины.

Добавим, что в отношении Саакашвили действовал запрет въезда в Украину до 2021 года.

В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу, как лицо, которое незаконно прибыло с территории этой страны 10 сентября 2017 года. Сейчас политик живет в Нидерландах.