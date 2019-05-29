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Место голосования перед выборами в Раду изменили более 720 человек

Место голосования перед выборами в Раду изменили более 720 человек

КИЕВ. 29 мая. УНН. Более 720 украинцев изменили место голосования перед досрочными парламентскими выборами, которые назначены на 21 июля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственного реестра избирателей.

Так, временно изменили место голосования уже 727 человек.

Больше всего избирателей изменили место голосования из Донецкой области - 327 человек и Луганской области - 184 человека. С оккупированного Крыма месте голосования изменили только 12 человек.

Больше всего избирателей для голосования выбрали Киев - 198 человек и Киевскую область - 82 человека. Кроме того, 61 человек изменил место голосования в Донецкой области, 49 - в Луганской.

Напомним, процесс временного изменения места голосования стартовал 24 мая. Изменить место голосования можно до 15 июля.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, голосование
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