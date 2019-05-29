Регистрация | Вход |
USD: 26,41 0,0805  EUR: 29,55 0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 29 мая 2019 18:57
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В этом году правительство запланировало продать 829 объектов малой приватизации
В этом году правительство запланировало продать 829 объектов малой приватизации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5025
Версия для печати

ЦИК разрешили разбивать крупные тендеры на меньшие при подготовке к выборам в Раду

ЦИК разрешили разбивать крупные тендеры на меньшие при подготовке к выборам в Раду

КИЕВ. 29 мая. УНН. Министерство экономического развития и торговли позволило Центризбиркому разбивать крупные тендеры на меньшие в ходе подготовки к внеочередным парламентским выборам. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив во время заседания рабочей группы по осуществлению публичных закупок при подготовке к выборам 21 июля, передает корреспондент УНН.

"МЭРТ в рабочем порядке уже подготовило приказ от 24 мая, которым разрешается ЦИК разбить большие закупки на меньшие и провести переговорные процедуры. Приказ будет зарегистрирован и вступит в силу в ближайшее время", - отметил Кубив.

По его словам, МЭРТ также передало в Верховную Раду проект закона о публичных закупках.

Напомним, в Верховную Раду Украины внесли проект закона о закупках для проведения внеочередных парламентских выборов. В тот же день документ отозвали.

Ранее ЦИК обратилась к Президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету министров и Министерству экономического развития и торговли о необходимости безотлагательного принятия Верховной Радой Украины Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках".

Как сообщал УНН, ЦИК не успеет провести все необходимые тендерные процедуры, связанные с парламентскими выборами до 21 июля, поэтому требует соответствующих решений правительства и Президента.

Источник: УНН
Теги: выборы, ВР, ЦИК, тендеры, МЭРТ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.