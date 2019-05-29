Иностранные журналисты и грузины ожидают прилета Саакашвили

КИЕВ. 29 мая. УНН. В киевском аэропорту "Борисполь" Михеила Саакашвили ожидают иностранные журналисты и граждане Грузии, передает корреспондент УНН.

Так, прилета экс-президента Грузии Саакашвили еще с трех часов дня ожидают много грузинских телеканалов и международная пресса.

Также Саакашвили встречает Отец Николай, священник Украинской православной церкви и его единомышленник Давид Сакварелидзе.

Как сообщал УНН, на парковке стоит авто, которое должно встречать экс-президента Грузии, с флагом, на котором изображен Владимир Зеленский.

Кроме того, на авто закреплены флаги с изображением самого Саакашвили, а на пассажирских дверях и багажнике наклеены его фото.

Напомним, экс-президент Грузии возвращается в Украину, поскольку Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство.