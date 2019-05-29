Саакашвили прилетел в Киев

КИЕВ. 29 мая. УНН. Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили прилетел в киевский аэропорт "Борисполь", передает корреспондент УНН.

Так, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили рейсом из Варшавы прилетел в киевский аэропорт "Борисполь".

Его встретило большое количество журналистов как украинских, так и международных, которые ожидали его еще с трех часов дня. Среди представителей СМИ также присутствуют грузинские телеканалы.

Сторонники Саакашвили встретили его с плакатами, цветами и караваем. Также в руках людей можно заметить баннер, символизирующий дружбу Грузии и Украины.

Как сообщал УНН, на парковке аэропорта стоит авто, которое должно встретить Саакашвили, с флагом, на котором изображен Владимир Зеленский.

Кроме того, на авто закреплены флаги с изображением самого Саакашвили - на пассажирских дверях и багажнике наклеенные его фото.

Напомним, Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Добавим, что в отношении Саакашвили действовал запрет въезда в Украину до 2021 года. В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибыла с территории этой страны 10 сентября 2017 года.