Новости: Политика
Среда, 29 мая 2019, 18:12 • Анжелика Зенова • 44295
После прибытия Саакашвили в аэропорту произошла толкотня
КИЕВ. 29 мая. УНН. В киевском аэропорту "Борисполь" после прибытиия экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили произошла толкотня между журналистами, а также его сторонниками, передает корреспондент УНН.
Так, по прибытии Саакашвили между журналистами произошла потасовка - они обступили политика со всех сторон, пытаясь сфотографировать и снять его, а также задать вопросы. Кроме того, журналисты начали ссориться между собой.
Сторонники Саакашвили начали также толкаться, кричать и скандировать его имя.
Напомним, экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили прилетел в Киев.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.
Источник: УНН