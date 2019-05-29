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После прибытия Саакашвили в аэропорту произошла толкотня

После прибытия Саакашвили в аэропорту произошла толкотня

КИЕВ. 29 мая. УНН. В киевском аэропорту "Борисполь" после прибытиия экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили произошла толкотня между журналистами, а также его сторонниками, передает корреспондент УНН.

Так, по прибытии Саакашвили между журналистами произошла потасовка - они обступили политика со всех сторон, пытаясь сфотографировать и снять его, а также задать вопросы. Кроме того, журналисты начали ссориться между собой.

Сторонники Саакашвили начали также толкаться, кричать и скандировать его имя.

Напомним, экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили прилетел в Киев.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Источник: УНН
Теги: аэропорт, Саакашвили
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