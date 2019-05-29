КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Львовскую область и отправился на шахту "Лесная", передает УНН со ссылкой на Администрацию Президента Украины.

"Владимир Зеленский прибыл во Львовскую область. Сразу отправился на шахту "Лесная", где погибли горняки", - говорится в сообщении АП в Twitter.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский вылетел во Львовскую область.

Напомним, 29 мая около четырех часов ночи, на шахте "Лесная" в Сокольском районе произошел обвал породы, в результате чего под завалом оказались двое горняков. Во время проведения спасательной операции на поверхность их подняли без признаков жизни.

По данному факту полиция открыла уголовное производство.