КИЕВ. 29 мая. УНН. Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты в мажоритарных округах на досрочных выборах в Верховную Раду Украины. Об этом сообщила пресс-служба партии, передает УНН.

Указано, что основным критерием отбора является порядочность, честность и ответственность.

"Кандидат от партии - это порядочный человек, который умеет слушать и понимать проблемы людей, выполняет свои обещания. Он патриот, способен работать в команде, имеет лидерские способности и интеллектуальные качества, он открыт, воспитан, готов диджитализировать общество и поддерживать курс президента", - говорится в обращении к кандидатам.

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Желающие стать претендентом в депутаты должны заполнить расширенную анкету, указав подробную информацию о себе. Одно из требований - послать видеорезюме и предложить на рассмотрение концепты трех законопроектов.

Также симпатикам команды Зеленского предлагают стать участником партии и заняться дополнительной деятельностью в ее рамках: быть волонтером в штабе, членом избирательной комиссии или наблюдателем на досрочных парламентских выборах.

Отбор продлится до 2 июня включительно. Подать заявку можно с помощью официального сайта политсилы.

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Напомним, в Зеленского рассказали, где искать будущих депутатов.

Накануне партию "Слуга народа" возглавил Дмитрий Разумков.

Как сообщал УНН, партия "Слуга народа" обновила логотип.