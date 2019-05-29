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На этой неделе Рада не сможет рассмотреть законопроект о нормировании импичмента

На этой неделе Рада не сможет рассмотреть законопроект о нормировании импичмента

КИЕВ. 29 мая. УНН. На этой неделе Верховная Рада Украины не сможет рассмотреть закон о ВСК и относительно нормировании процедуры импичмента, поскольку комитет будет рассматривать все 1630 поправок к законопроекту. Об этом сообщил первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины Павел Пинзеник журналистам после заседания комитета, передает корреспондент УНН.

"Парламент не сможет рассматривать этот законопроект ни завтра, ни послезавтра ... ни в понедельник", - отметил Пинзеник.

По его словам, представление такого количества поправок к законопроекту является политической технологией, направленной на отсрочку рассмотрения важного закона.

Напомним, в законопроект о ВСК и нормировании процедуры импичмента подано 1630 поправок от народных депутатов.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, законопроект
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