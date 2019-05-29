Сотрудники ГБР пришли с обысками в АП

КИЕВ. 29 мая. УНН. В Администрации Президента Украины сотрудники Государственного бюро расследований проводят осмотр, а также планируют опросить свидетелей. Об этом в комментарии журналистам сообщил директор ГБР Роман Труба, передает УНН.

По словам руководителя ГБР, обыски в АП - реакция на заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка об исчезновении техники в ситуационной комнате.

"... мы зарегистрировали уголовное производство, расследование проводит следственное территориальное управление, расположенного в городе Киеве. Мы сегодня проводим осмотр места происшествия", - отметил Труба.

По его словам, следующим шагом будет допрос свидетелей.

Труба также добавил, что его ведомство обратилось в СБУ, чтобы получить оперативное сопровождение в производстве.

Как сообщал УНН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты Администрации Президента исчезли серверы с секретной информацией.

Затем пресс-секретарь пятого президента Петра Порошенко сообщил, что технику с ситуационной комнаты АП вернули Порошенко.