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Управление госохраны возглавил Алексей Оцерклевич

Управление госохраны возглавил Алексей Оцерклевич

Алексей Оцерклевич

КИЕВ. 29 мая. УНН. Новым начальником Управления государственной охраны Украины назначен Алексей Оцерклевич. Об этом говорится в указе Президента Украины №334/2019, передает УНН.

"Назначить Оцерклевича Алексея Ярославича начальником Управления государственной охраны Украины", - говорится в документе.

Отметим, Оцерклевич - украинский военный, подполковник Вооруженных сил Украины. Участник войны на востоке Украины, заместитель командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боев за Донецкий аэропорт.

Участвовал в боях войны на востоке Украины. Занимал должность заместителя командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады, впоследствии выполнял обязанности командира подразделения. Участвовал в боях за Донецкий аэропорт.

Оцерклевич имеет орден Богдана Хмельницкого III и медаль "Защитнику Отечества".

Ранее Президент уволил Гелетея с должности начальника УГО.

Источник: УНН
Теги: указы, Президент
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