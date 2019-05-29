Регистрация | Вход |
USD: 26,41 0,0805  EUR: 29,55 0,0743 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 29 мая 2019 20:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В этом году правительство запланировало продать 829 объектов малой приватизации
В этом году правительство запланировало продать 829 объектов малой приватизации
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
24495
Версия для печати

Обнародовали текст законопроекта Зеленского об импичменте

Обнародовали текст законопроекта Зеленского об импичменте

КИЕВ. 29 мая. УНН. Проект Закона об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент), поданный в Раду Владимиром Зеленским, опубликован, сообщает УНН.

Законопроект предлагает отдельную процедуру импичмента, в частности, предусматривает порядок его инициирования, создания и деятельности специальной временной следственной комиссии.

Так, согласно законопроекту, основанием для инициирования вопроса об импичменте является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады Украины.

В случае включения в повестку дня сессии Верховной Рады вопрос об устранении Президента Украины с поста в порядке импичмента Верховная Рада для проведения расследования обстоятельств совершения Президентом Украины государственной измены или иного преступления образует специальную временную следственную комиссию.

В законопроекте указано, что постановление Верховной Рады о смещении Президента Украины с поста в порядке импичмента вступает в силу с момента объявления председательствующим на пленарном заседании о принятии.

С момента объявления председательствующим на пленарном заседании о досрочном прекращении полномочий Президента Украины в связи с устранением его с поста в порядке импичмента на период до избрания и вступления на пост нового Президента Украины обязанности Президента Украины исполняет Глава Верховной Рады.

Кроме того, в законопроекте указаны правовые последствия устранения Президента Украины с поста в порядке импичмента, а также указан порядок прекращения процедуры импичмента.

Напомним, сегодня Зеленский передал в Раду законопроект об импичменте.

Как сообщал УНН, представитель Президента в Раде Руслан Стефанчук объяснил, почему вопрос импичмента не может быть в законопроекте о ВСК.

Источник: УНН
Теги: Украина, законопроект, Владимир Зеленский, импичмент

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.