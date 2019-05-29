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Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 29 мая 2019
22:01
Украинские Национальные Новости
Осведомленность граждан объединяет страну
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Среда, 29 мая 2019, 20:30
•
Тоня Туманова
•
4680
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Зеленский созывает СНБО, чтобы обсудить проблемы угольной отрасли
Источник:
УНН
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