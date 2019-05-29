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В этом году правительство запланировало продать 829 объектов малой приватизации
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Зеленский созывает СНБО, чтобы обсудить проблемы угольной отрасли

Источник: УНН
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