Зеленский созывает СНБО, чтобы обсудить проблемы угольной отрасли

КИЕВ. 29 мая. УНН. Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит проблемы в угольной отрасли. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время брифинга во Львовской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Произошло большое горе - мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах об условиях труда шахтеров, условий безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО", - сказал Глава государства после посещения шахты.

Ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая.

Президент также подчеркнул, что семьи шахтеров, погибших минувшей ночью, получат поддержку от государства.

"Уже принято решение выделить по 100 тыс. гривен", - сообщил он.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что лично поможет семьям погибших в решении жилищного вопроса.

Напомним, во время посещения шахты Глава государства выразил соболезнования семьям погибших горняков и пообщался с рабочими, которые пожаловались на задержки с выплатой зарплаты.