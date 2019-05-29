Зеленский назначил судей в местных общих судах
КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил судей в местных общих судах. Соответствующие указы размещены на сайте Президента Украины, передает УНН.
Так, указом Президента Украины №331 назначено в местных общих судах:
- судью Днепропетровского окружного административного суда Турову Елену Михайловну;
- судью Донецкого окружного административного суда Голошивця Ивана Александровича.
Кроме того, указом №332 Президент назначил в местных административных судах:
- судью Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области Мелещенко Людмилу Васильевну;
- судью Сколевского районного суда Львовской области Брону Андрея Любомировича;
- судью Червонозаводского районного суда города Харькова Тесликову Ирину Ивановну.
Также указом Президента №332 назначены судей Львовского окружного административного суда Братичак Ульяну Владимировну и Кравцива Олега Романовича; судей Харьковского окружного административного суда Николаеву Ольгу Викторовну и Севастьяненко Екатерину Александровну.
Напомним, Зеленский назначил начальника Службы безопасности Президента.