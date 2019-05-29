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Зеленский назначил судей в местных общих судах

Зеленский назначил судей в местных общих судах

КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил судей в местных общих судах. Соответствующие указы размещены на сайте Президента Украины, передает УНН.

Так, указом Президента Украины №331 назначено в местных общих судах:
- судью Днепропетровского окружного административного суда Турову Елену Михайловну;
- судью Донецкого окружного административного суда Голошивця Ивана Александровича.

Кроме того, указом №332 Президент назначил в местных административных судах:
- судью Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области Мелещенко Людмилу Васильевну;
- судью Сколевского районного суда Львовской области Брону Андрея Любомировича;
- судью Червонозаводского районного суда города Харькова Тесликову Ирину Ивановну.

Также указом Президента №332 назначены судей Львовского окружного административного суда Братичак Ульяну Владимировну и Кравцива Олега Романовича; судей Харьковского окружного административного суда Николаеву Ольгу Викторовну и Севастьяненко Екатерину Александровну.

Напомним, Зеленский назначил начальника Службы безопасности Президента.

Источник: УНН
Теги: суд, указы, Владимир Зеленский
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