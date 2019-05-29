Гройсман поручил расследовать обвал на шахте "Лесная" за 10 дней

КИЕВ. 29 мая. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил провести специальное расследование причин несчастного случая на шахте "Лесная" объединения "Львовуголь". Срок представления результатов расследования - 10 дней, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил главам Министерства энергетики и угольной промышленности, ГСЧС, Национальной полиции и другим ответственным ведомствам провести специальное расследование причин несчастного случая на шахте "Лесная" объединения "Львовуголь" и проработать вопрос оказания помощи семьям погибших шахтеров", - говорится в сообщении.

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Соответствующее поручение глава правительства подписал сегодня, 29 мая. Он также выразил соболезнования в связи с трагедией.

Срок представления результатов расследования - 10 дней.

Напомним, 29 мая на шахте "Лесная" объединения "Львовуголь" произошел несчастный случай на производстве - обвал породы, в результате которого погибли двое шахтеров.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский посетил шахту "Лесная" в Сокольском районе Львовской области и отметил необходимость решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших шахтеров.