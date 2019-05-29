Саакашвили заявил, что не хочет участвовать в выборах в ВР

КИЕВ. 29 мая. УНН. Бывший президент Грузии, экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что не хочет участвовать в парламентских выборах. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"У меня нет желания участвовать в парламентских выборах", - сказал Саакашвили на вопрос, намерен ли он участвовать в парламентских выборах.

Саакашвили отметил, что, вместо того, будет способствовать приходу новых людей к власти, давать советы и консультировать.

Напомним, экс-председатель Одесской ОГА Саакашвили заявил, что вернулся в Украину не мстить, а строить новую страну.

Как сообщал УНН, экс-председатель Одесской ОГА Саакашвили прилетел в Киев.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.