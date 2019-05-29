Саакашвили заявил, что не подаст руки Порошенко

КИЕВ. 29 мая. УНН. Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили отметил, что не подаст руку пятому Президенту Украины Петру Порошенко. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Так, отвечая на вопрос зрителя, подаст ли он руку Порошенко, поскольку могут оба оказаться в политике, Саакашвили ответил: "Зачем?"

"Нет, я хочу о нем забыть. Прошли, все, пусть оно не возвращается. Давайте двигаться вперед", - добавил Саакашвили.

Напомним, экс-председатель Одесской ОГА Саакашвили заявил, что вернулся в Украину не мстить, а строить новую страну.

Как сообщал УНН, экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили прилетел в Киев.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.