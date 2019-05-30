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Шотландия проведет повторный референдум о своей независимости

Шотландия проведет повторный референдум о своей независимости

КИЕВ. 30 мая. УНН. Правительство Шотландии опубликовала проект закона, по которому предусматривается проведение второго референдума о независимости. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Референдум будет проведен в том случае, если Великобритания все же выйдет из состава ЕС.

Глава правительства Никола Старджен сказала, что повторное голосование может пройти до 2021 года. Это даст Шотландии возможность выбрать путь независимой европейской нации, а не "навязанное нам будущее с Brexit".

Как информировал УНН, лидер британских лейбористов выступил за повторный референдум по Brexit.

Напомним, 21 мая премьер-министр Великобритании объявила о новых предложениях к соглашению о выходе Соединенного королевства из Евросоюза, которые она обсудила с правительством. Мэй добавила в свой план компромиссные с Лейбористской партией пункты, касающиеся временных таможенных отношений с ЕС, прав работников и защиты окружающей среды.

Кроме того, Мэй заявила, что согласна провести голосование о повторный референдум по Brexit.

Как сообщал УНН, 24 мая Мэй анонсировала свою отставку.

Источник: УНН
Теги: ЕС, независимость, Великобритания, Brexit, Шотландия
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