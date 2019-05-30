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Волкер: Порошенко жаловался, что США недостаточно поддерживают его на выборах

Волкер: Порошенко жаловался, что США недостаточно поддерживают его на выборах

КИЕВ. 30 мая. УНН. Экс-президент Украины Петр Порошенко жаловался, что администрация США сделала недостаточно для поддержки его кандидатуры на президентских выборах. Об этом заявил в среду спецпредставитель США в Украине Курт Волкер в ходе выступления в Фонде Карнеги в Вашингтоне. Трансляция велась на Yotube-канале Carnegie Live, передает УНН.

“Президент Порошенко жаловался нам, что мы делаем недостаточно, чтобы поддержать его. Наш ответ был таков — мы не выбираем людей, мы придерживаемся принципов и политики. Кто бы ни возглавил Украину, мы продолжим совместную работу”, — сказал спецпредставитель США.

Волкер не уточняет, когда и при каких обстоятельствах Порошенко сделал это заявление.

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Как сообщал УНН, бывший президент Уркаины Петр Порошенко вручил спецпредставителю США в Украине Курту Волкеру Орден князя Ярослава Мудрого 5-й степени.

Источник: УНН
Теги: США, Президент, Петр Порошенко, Курт Волкер
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