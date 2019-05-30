Гриневич: сегодня ВРУ рассмотрит законопроект о полном общем среднем образовании

КИЕВ. 30 мая. УНН. Комитет при ВРУ рекомендовал принять проект закона "О среднем образовании" за основу в первом чтении - депутаты должны его рассмотреть уже сегодня, 30 мая. Об этом сообщила Министр образования и науки Лилия Гриневич 29 мая 2019 года во время заседания Комитета ВРУ по вопросам науки и образования, передает УНН.

Руководительница МОН подчеркнула, что чрезвычайно важно принять этот закон хотя бы в первом чтении, чтобы построение новой системы школьного образования не останавливалась на полпути.

“В 2017 году парламент принял Закон “Об образовании”, который стал фундаментом образовательной реформы. Именно благодаря ему 1 сентября прошлого года первоклассники пришли учиться в Новую украинскую школу. Но для полноценного дома фундамента недостаточно, нам также нужны стены, окна, крыша — те механизмы, которые дадут полноценно реализоваться идеям Закона “Об образовании” и концепции НУШ. И именно этой опорной стеной реформы должно стать представленный сегодня проект закона “О среднем образовании”, — отметила Гриневич.

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Отмечается, что Комитет ВРУ по вопросам науки и образования вынес положительную оценку законопроекта.

Добавляется, что во время заседания, в частности, говорилось о том, что отдельные замечания к проекту можно будет учесть между разбирательствами документа в первом и втором чтении.

Напомним, что 13 марта 2019 Правительство подало в ВР проект закона “О среднем образовании”, который расширяет возможности для учеников, учителей, родителей и образовательных управленцев.