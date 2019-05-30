IFES призвали увеличить представительство женщин в ВРУ, в ООН поддержали

КИЕВ. 30 мая. УНН. Международный фонд избирательных систем (The International Foundation for Electoral Systems - IFES) призвал украинских политиков и граждан Украины повысить уровень представительства женщин в парламенте. ООН поддержали это заявление. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление IFES.

"Более половины украинских граждан - женщины. Хотя их количество превышает 22 миллиона, в парламенте представлены только 50 женщин, тогда как количество депутатов-мужчин составляет 370", - заявили правозащитники.

"Представительство женщин в украинском парламенте находится на уровне значительно ниже средних показателей не только в Европе, но и в мире в целом - лишь 11,6%. Средний уровень представительства женщин в парламентах стран мира составляет 24,3%, а в странах Европы этот показатель - еще выше и составляет 28,5%. По данным Межпарламентского союза, Украина занимает 156 место среди 193 стран мира по количеству женщин в парламенте - низкое среди стран Европы", - сообщили в организации.

В IFES добавили, что "Женщины заслуживают лучшего. Украина заслуживает лучшего".

"Призывайте все политические партии выдвигать больше женщин на предстоящих парламентских выборах. Для достижения реальных изменений в количестве избранных женщин политические партии должны разместить их на высоких позициях в своих списках; минимум в каждой пятерке кандидатов должно быть две женщины - это гарантировать избрание около 90 женщин из 225 народных депутатов, избираемых по партийным спискам - впрочем, это все равно составит лишь около 20% от общего состава парламента", - добавили в организации.

"Поэтому таких мер недостаточно. Важно также, чтобы политические партии выдвигали кандидатов женщин в одномандатных округах, где они имеют шансы на победу", - резюмировали в IFES.

"Поддерживаем", - локанично написали в Twitter Представительства ООН в Украине.

Ранее в ООН предложили ввести квоту для женщин во время выборов в ВР.

Напомним, глава Минюста Украины сообщил, что женщины составляют 60% избирателей в Украине.