Регистрация | Вход |
USD: 26,68 0,2772  EUR: 29,77 0,2142 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 30 мая 2019 10:13
Получить тестовый доступ
Заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
В ОБСЕ подтвердили отправку наблюдателей на внеочередные выборы в ВР
В ОБСЕ подтвердили отправку наблюдателей на внеочередные выборы в ВР
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3600
Версия для печати

Переговоры в нормандском формате скорее всего возобновятся не раньше осени - МИД

Переговоры в нормандском формате скорее всего возобновятся не раньше осени - МИД

КИЕВ. 30 мая. УНН. Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что переговоры в нормандском формате с участием Украины, Германии, Франции и России по урегулированию ситуации в Донбассе возобновятся не раньше осени. Об этом она сообщила в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Сейчас мы в ситуации фактически такой политической турбулентности. Конечно, отсутствие действенного правительства, действующего парламента ставит очень много сомнений относительно того, что любые решения могут быть выполнены и реализованы. Логично, что это будет не раньше осени, когда будет действительно сформировано правительство и будет работать парламент, и когда все институты сбалансируются и начнут нормально функционировать", - сказала Зеркаль, отвечая на вопрос о возобновлении переговоров в нормандском формате.

Как сообщал УНН, Макрон заявил о готовности созвать встречу в нормандском формате, когда будут созданы условия.

Напомним, раньше 21 мая немецкая канцлер Ангела Меркель, французский президент Эммануэль Макрона и президент РФ Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре, как можно достичь прогресса в реализации минских договоренностей после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Нормандский формат, политика
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.