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Сегодня Рада рассмотрит отставку Гройсмана

Сегодня Рада рассмотрит отставку Гройсмана

КИЕВ. 30 мая. УНН. Верховная Рада в четверг, 30 мая, планирует рассмотреть проект постановления об отставке Премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня ВР на сегодня.

Также парламентарии планируют рассмотреть в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)", соавтором которого является Глава ВР Андрей Парубий.

Народные депутаты должны рассмотреть и вопрос о назначении члена Национального совета по вопросам телевидения и телерадиовещания по квоте парламента.

Также Рада планирует включить в повестку дня законодательные инициативы, в частности проект закона №10335 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования капелланской деятельности в Вооруженных силах Украины и других созданных в соответствии с законами Украины воинских формированиях".

Отметим, что народные депутаты планируют рассмотреть вопрос о принятии Обращения в ООН, ПАСЕ, Парламентскую Ассамблею НАТО, Парламентскую Ассамблею ОБСЕ, национальные парламенты государств мира по осуждению нарушения прав коренных народов в Российской Федерации (проект постановления №10125).

Запланировано также рассмотрение блоков вопросов по аграрной политике, информатизации и ратификации. К тому же, парламент должен рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект №7306 "О таможенном тарифе Украины", а во втором - проект №4591 "Об установлении бизнес-омбудсмена".

Напомним, вчера Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Гройсмана.

Как сообщал УНН, "Свобода" будет голосовать за отставку премьер-министра.

Источник: УНН
Теги: ВРУ, порядок, нардепы
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