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В Грузии хотят снова попросить Украину об экстрадиции Саакашвили

В Грузии хотят снова попросить Украину об экстрадиции Саакашвили

КИЕВ. 30 мая. УНН. Вопрос экстрадиции бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили из Украины на родину вновь должен быть поднят. Об этом заявил член парламентского большинства Грузии Нукри Кантария, передает УНН со ссылкой на Грузия Online.

"Считаю абсолютно логичным, что когда человек находится в розыске, вновь должен быть поставлен вопрос его экстрадиции. Думаю, что так и должно произойти", - сказал депутат, комментируя возвращение Саакашвили в Киев.

С мнением Кантария согласны его коллеги из парламентского большинства.

Так, депутат Акакий Зоидзе заявил, что прокуратура Грузии должна снова обратиться к Украине с требованием об экстрадиции Саакашвили.

"Наша прокуратура, наверное, еще раз обратится к Украине. По идее, должна обратиться", - сказал он.

В Грузии в отношении Саакашвили было возбуждено несколько уголовных дел, по ряду которых он был заочно осужден. До того, как Саакашвили был лишен украинского гражданства и покинул Украину, грузинская сторона неоднократно обращалась к Киеву с запросом об его экстрадиции на родину.

Как сообщал УНН, 29 мая экс-председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили прилетел в Киев.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Это произошло после того, как в феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017-го. Политик после этого жил в Нидерландах.

Источник: УНН
Теги: Украина, Грузия, Саакашвили, экстрадиция
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