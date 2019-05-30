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Цивилизационный прорыв произошел с Днепровских круч - Кравчук

Цивилизационный прорыв произошел с Днепровских круч - Кравчук

Леонид Кравчук

КИЕВ. 30 мая. УНН. Важно помнить, что цивилизационный прорыв был сделан с Днепровских круч. Об этом во время VIII Национального молитвенного завтрака Украины заявил первый президент независимой Украины, Герой Украины Леонид Кравчук, передает корреспондент УНН.

"История Украины большая, интересная, глубокая и серьезная. Если мы будем помнить об источниках нашего восхождения к истине, если мы будем помнить, что с Днепровских круч был сделан цивилизационный прорыв и на восток, и на запад через крещение и молитвы, через Бога мы построим Украину, я в это верю", - сказал Кравчук.

Также он добавил, что надо всегда помнить, что Украина - это самое ценное, все остальное второстепенно.

Напомним, за значительный личный вклад y социально-экономическое и культурное развитие украинской столицы Киевсовет принял решение о присвоении звания "Почетный гражданин города Киева" первому президенту независимой Украины, Герою Украины Леониду Кравчуку.

Источник: УНН
Теги: Президент, Леонид Кравчук
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