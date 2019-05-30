У Трампа обсуждали возможность встречи с Зеленским

КИЕВ. 30 мая. УНН. У Соединенных Штатов пока нет планов встреч между президентом США Дональдом Трампом и новым украинским президентом Владимиром Зеленским, но этот вопрос обсуждался с американским лидером, и Вашингтон заинтересован в продолжении взаимодействия с Киевом. Об этом заявил спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер, передает УНН со ссылкой на UrduPoint.

"Это была тема, которую мы обсуждали с президентом. У нас пока нет решения о том, как это будет организовано. Нам нужно продолжать взаимодействие, в том числе на уровне президентов", - сказал Волкер, когда его спросили, запланированы ли какие-либо встречи или телефонные переговоры между Трампом и Зеленским.

21 апреля Трамп позвонил новому президенту Украины, чтобы поздравить его с победой на выборах и выразить готовность работать вместе, чтобы содействовать осуществлению реформ в Украине.

Зеленский заявлял, что надеется на встречу с Трампом в ближайшее время.

20 мая Зеленский был приведен к присяге в качестве шестого Президента Украины.