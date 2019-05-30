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Рада поддержала предоставление отпуска усыновителям сирот

Рада поддержала предоставление отпуска усыновителям сирот

КИЕВ. 30 мая. УНН. Народные депутаты поддержали во втором чтении и в целом закон о предоставлении отпуска усыновителям при усыновлении детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. За законопроект 6350 проголосовали 248 народных депутатов во время сессионного заседания, передает корреспондент УНН.

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты, ребенка, лишенного родительской опеки предусматривает введение дополнительного отпуска в 50 дней в случае усыновления одного ребенка и 70 дней - в случае усыновления двух и более детей.

Проект акта разработан с целью приведения Кодекса законов о труде Украины и Закона Украины "Об отпусках" в соответствие с требованиями Семейного кодекса Украины относительно усыновления детей от двух месяцев и обеспечения равных прав на получение единовременного оплачиваемого отпуска в связи с усыновлением ребенка для всех усыновителей.

Напомним, 15 января 2019 Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №6350 относительно уравнивания прав мужчин и женщин на получение отпусков при усыновлении ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительской опеки. За соответствующее решение проголосовали 235 народных депутатов.

Источник: УНН
Теги: ВР, голосование, сироты, политика
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