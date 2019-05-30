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Рада поддержала введение натовских сержантского и старшинского званий

Рада поддержала введение натовских сержантского и старшинского званий

КИЕВ. 30 мая. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу по сокращенной процедуре рассмотрения введения новых сержантского и старшинского званий в соответствии с классификацией НАТО. За законопроект 10181 проголосовали 231 народных депутатов во время сессионного заседания, передает корреспондент УНН.

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы) позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами Украины, реализовать введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава ВСУ в соответствии с эквивалентной колонки "NATO Code" согласно STNAG 2116.

Также авторы законопроекта предполагают, что эти изменения позволят повысить роль сержантского и старшинского состава ВСУ в обучении и воспитании подчиненного личного состава и в подготовке и выполнении ими задач по назначению, создаст дополнительные мотивационные факторы по прохождению гражданами Украины военной службы по контракту и будет способствовать переходу ВСУ на профессиональную основу, по образцу армии западноевропейского образца.

Напомним, законопроект о соответствии сержантских званий в Украине стандартам НАТО был перерегистрирован в Верховной Раде 4 апреля, после того, как во время голосования народные депутаты провалили уже голосования за смену воинских званий.

Источник: УНН
Теги: НАТО, ВР, голосование, армия
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