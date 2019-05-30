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Зеленский поручил снять "блокаду" по международному сотрудничеству НАБУ

Зеленский поручил снять "блокаду" по международному сотрудничеству НАБУ

КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел обеспечить Национальном антикоррупционном бюро Украины возможность самостоятельно сотрудничать с международными партнерами в расследовании коррупционных преступлений, указав, что ранее такие полномочия блокировалась "из-за отсутствия политической воли со стороны бывшего Президента Украины". Об этом сообщили УНН в пресс-службе АП.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД безотлагательно проинформировать Совет Европы и Организацию Объединенных Наций о законодательных полномочиях НАБУ осуществлять международное сотрудничество и прямую коммуникацию с антикоррупционными органами иностранных государств", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что, согласно ЗУ "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" и Уголовныму процессуальному кодексу, НАБУ наделено полномочиями центрального органа по международному сотрудничеству в расследовании уголовных производств, то есть Бюро может напрямую коммуницировать с международными партнерами по расследованию коррупционных деяний, передавать и получать запросы о международной правовой помощи.

"Однако из-за отсутствия политической воли со стороны бывшего Президента Украины и с целью препятствования работе НАБУ реализация полномочий Бюро осуществлять международное сотрудничество блокировалась", - отметили в АП.

"С целью выполнения Национальным бюро упомянутых полномочий прошу безотлагательно сообщить депозитариев международных многосторонних договоров о признании Украины с 25 января 2015 года Национального бюро центральным органом (совместно с Министерством юстиции Украины и Генеральной прокуратурой Украины) в сфере международно-правового сотрудничества в уголовных процессах, направив соответствующие заявления в шести определенных международных многосторонних договоров, участником которых является Украина", - отмечается в поручении Президента.

Наадаемо, ранее в НАБУ указывали, что будут сотрудничать с Европолом в расследованиях трансграничных преступлений.

Источник: УНН
Теги: Президент, НАБУ, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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