Зеленский поручил снять "блокаду" по международному сотрудничеству НАБУ

КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел обеспечить Национальном антикоррупционном бюро Украины возможность самостоятельно сотрудничать с международными партнерами в расследовании коррупционных преступлений, указав, что ранее такие полномочия блокировалась "из-за отсутствия политической воли со стороны бывшего Президента Украины". Об этом сообщили УНН в пресс-службе АП.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД безотлагательно проинформировать Совет Европы и Организацию Объединенных Наций о законодательных полномочиях НАБУ осуществлять международное сотрудничество и прямую коммуникацию с антикоррупционными органами иностранных государств", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что, согласно ЗУ "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" и Уголовныму процессуальному кодексу, НАБУ наделено полномочиями центрального органа по международному сотрудничеству в расследовании уголовных производств, то есть Бюро может напрямую коммуницировать с международными партнерами по расследованию коррупционных деяний, передавать и получать запросы о международной правовой помощи.

"Однако из-за отсутствия политической воли со стороны бывшего Президента Украины и с целью препятствования работе НАБУ реализация полномочий Бюро осуществлять международное сотрудничество блокировалась", - отметили в АП.

"С целью выполнения Национальным бюро упомянутых полномочий прошу безотлагательно сообщить депозитариев международных многосторонних договоров о признании Украины с 25 января 2015 года Национального бюро центральным органом (совместно с Министерством юстиции Украины и Генеральной прокуратурой Украины) в сфере международно-правового сотрудничества в уголовных процессах, направив соответствующие заявления в шести определенных международных многосторонних договоров, участником которых является Украина", - отмечается в поручении Президента.

Наадаемо, ранее в НАБУ указывали, что будут сотрудничать с Европолом в расследованиях трансграничных преступлений.