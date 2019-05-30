Суды Люксембурга и Нидерландов рассмотрят вопрос ареста активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"

КИЕВ. 30 мая. УНН. Предварительные слушания по иску "Нафтогаза Украины" в адрес люксембургских подразделений крупнейших банков и "Газ Капитал С.А." об аресте любой задолженности и активов "Газпрома" запланированы на июнь 2019 года. Об этом сообщил "Газпром" в своей квартальной отчетности по МСФО, передает УНН.

Иск был подан 15 февраля 2019 года. "Газпром" 15 апреля 2019 года в целях защиты своих прав обратился в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс.



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Слушания в суде Нидерландов по иску "Нафтогаза Украины" о признании и приведении в исполнение арбитражного решения по делу о транзите запланированы на декабрь 2019 года. Иск был подан "Нафтогазом" 17 сентября 2018 года.



Как сообщал УНН, в "Нафтогазе" заявили о сокращении правительством расходов на субсидии на 8 млрд грн.