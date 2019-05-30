Рада включила в повестку дня закон об образовании

КИЕВ. 30 мая. УНН. Народные депутаты из четвертого голосования поддержали включение в повестку дня сессии для принятия решения проекта Закона о полном общем среднем образовании. Соответствующее решение поддержали 232 народных депутатов во время сессионного заседания, передает корреспондент УНН.

Кроме того, народные депутаты включили в повестку дня проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования капелланской деятельности в Вооруженных силах Украины и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формированиях, проект закона о государственном признании и поддержке Пласта - Национальной скаутской организации Украины - поддержали внесение в повестку дня сессии для принятия решения.



Также были включены в повестку дня проект постановления о внесении изменений в приложение к Постановлению Верховной Рады Украины "О праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году", проект закона о внесении изменений в Закон Украины "Об обращениях граждан" (относительно реализаций конституционного права на обращение лицами, признанными судом недееспособными), проект закона о внесении изменения в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (об усилении ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами).



Проект Закона о внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан, проект постановления о дальнейшей работе над законопроектом о внесении изменений в статью 41 Конституции Украины относительно реализации прав украинских граждан на землю, сохранение собственности на сельскохозяйственные земли в руках граждан Украины и устойчивого развития села на основе фермерских хозяйств.



В то же время Рада не поддержала включение в повестку дня проект закона о внесении изменения в приложение № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019" по финансовой поддержке общественных объединений ветеранов.

Напомним, накануне комитет при ВРУ рекомендовал принять проект закона "О среднем образовании" за основу в первом чтении - депутаты долждны его рассмотреть уже сегодня, 30 мая.