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Оккупанты скрыто завозят новые партии оружия и боеприпасов на Донбасс - разведка

Оккупанты скрыто завозят новые партии оружия и боеприпасов на Донбасс - разведка

КИЕВ. 30 мая. УНН. Оккупанты скрыто завозят новые партии оружия и боеприпасов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, руководство ВС РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях для испытания новых (модернизированных) образцов вооружения и утилизации устаревших боеприпасов", - отметил Гуцуляк.

В частности, в течение мая 2019 через неконтролируемый украинской властью участок границы к соединениям частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ скрыто завозились новые партии оружия, боеприпасов, мин и взрывчатых веществ.

При этом для транспортировки взрывоопасных грузов использовались гражданские автомобили без соответствующих знаков предупреждения.

Кроме того, по данным разведки, в подразделения оккупационных войск прибывают группы российских инструкторов (кадровых военнослужащих ВС РФ) для проведения инструкторско-методических занятий и учебных сборов с разведчиками, саперами, снайперами и личным составом других военно-учетных специальностей.

Ранее разведка сообщала, что в ОРДЛО на полигонах идет активная подготовка артиллерийских подразделений.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Донбасс, Минобороны, оккупация, военные, разведка, Луганск и Луганская область
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