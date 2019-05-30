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В ОБСЕ подтвердили отправку наблюдателей на внеочередные выборы в ВР
В ОБСЕ подтвердили отправку наблюдателей на внеочередные выборы в ВР
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Новости: Политика
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Рада отклонила отставку Гройсмана

Источник: УНН
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