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Гройсман прокомментировал отказ Рады уволить его

Гройсман прокомментировал отказ Рады уволить его

Владимир Гройсман

КИЕВ. 30 мая. УНН. Решение председателя правительства подать в отставку не было эмоциональным, а кроме того, он не переводил свою ответственность на других. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, выступая с парламентской трибуны после голосования по своей отставке, передает корреспондент УНН.

"Мое решение было не эмоциями, а позицией. И еще одно - я никогда в своей жизни не перекладывал ни на кого свою ответственность", - отметил Гройсман.

По его словам, работа председателя Кабинета министров очень тяжелая, впрочем часто критика правительства со стороны парламентариев объективна. Однако очень часто народные депутаты выражают необоснованные замечания к действиям Кабмина.

При этом он поблагодарил всех парламентариев за голосование. Перед голосованием он отметил, что не держится за должность и примет любое решение народных депутатов.

Напомним, большинство народных депутатов Украины проголосовали против проекта постановления об отставке Премьер-министра Украины Владимир Гройсман.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, отставка, Владимир Гройсман
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