Правительство готовится подать бюджетную декларацию в Раду в ближайшие недели

КИЕВ. 30 мая. УНН. Правительство подаст бюджетную декларацию в Верховную Раду Украины в ближайшие недели. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в кулуарах парламента после голосования за отставку премьера, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день, безусловно, идет подготовка бюджетной резолюции. В ближайшие недели она будет направлена в Верховную Раду Украины", - отметил Розенко.

По его словам, также правительство готово отчитаться за год своей деятельности, и именно парламент должен решить, когда это произойдет.

Напомним, большинство народных депутатов Украины не поддержали проект постановления об отставке Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.