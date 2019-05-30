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СМИ назвали причину вызова Павелка в НАПК: голосовал за проведение финала ЛЧ-2018 в Киеве

СМИ назвали причину вызова Павелка в НАПК: голосовал за проведение финала ЛЧ-2018 в Киеве

Андрей Павелко

КИЕВ. 30 мая. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заподозрило наличие конфликта интересов у народного депутата и президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелка из-за его голосований в Раде. Об этом пишет "ДС", передает УНН.

“Речь о принятии в марте 2018 года пакета законодательных изменений, которые были необходимы для проведения финала ЛЧ УЕФА в столице”, — говорится в сообщении.

По данным издания, документы в Раду вносил Кабмин.

“А их принятие Украина гарантировала УЕФА на старте процесса определения города, который может принять финал”, — отмечает СМИ.

Так, законы касались обеспечения общественного порядка во время проведения матча, безопасности делегатов и команд-участниц, вопросов таможенного контроля, участия спонсоров УЕФА. Путем принятия данного пакета документов, Украина выполнила взятые на себя перед УЕФА обязанности, пишет “ДС”.

Голосование за законопроекты состоялось 22 марта. И Павелко поддержал принятие этих документов.

В свою очередь, в НАПК считают, что Павелко, будучи “главным организатором финала ЛЧ”, должен был голосовать “против выполнения Украиной предоставленных УЕФА гарантий”, пишет “ДС”.

По данным издания, в УАФ претензии НАПК пока никак не комментируют. В НАПК также не спешат озвучивать свою позицию публично.

“Так или иначе, но подобные аргументы Агентства против президента УАФ вряд ли можно назвать состоятельными. Более того, наше НАПК могут не понять в УЕФА. Ведь, по сути, они считают, что Павелко должен был саботировать выполнения условий организации со стороны Украины, как принимающей стороны финального матча ЛЧ”, — отмечает “ДС”.

Напомним, в НАПК по второму кругу решили проверить Павелка на предмет наличия конфликта интересов

Также напомним, ранее в НАПК уже проверяли депутата Андрея Павелко на предмет возможного допущения конфликта интересов из-за должности в компании UEFA Events SA. Тогда антикоррупционеры пришли к выводу, что никаких нарушений со стороны политика нет. 

Источник: УНН
Теги: Украина, НАПК, Андрей Павелко
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