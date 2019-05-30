Данилюк: не существует другого способа завершить эту войну - кроме победы

КИЕВ. 30 мая. УНН. Противостояние с Российской Федерацией должно завершиться победой Украины. Другого завершения этого конфликта нет, считает руководитель Центра оборонных реформ, лидер гражданского движения "Спільна Справа" Александр Данилюк, передает УНН.

"Именно победу мы должны искать в противостоянии с Российской Федерацией. Не замораживание конфликта, не сохранение позиционной войны, капитуляции, а именно победы. Сохраняя и наращивая способности ВСУ по сдерживанию РФ, как на Донбассе, так и на других направлениях потенциальной военной агрессии, усиливая эффективность украинских спецслужб, особенно работу контрразведывательных подразделений, мы должны переходить к активной гибридной обороне", - сказал Данилюк.

Он добавил, что определение финансовых, экономических, международно-политических уязвимостей РФ и использование их для нанесения стране-агрессору максимальных убытков должно стать приоритетом деятельности украинского правительства.

"Ни один украинский чиновник не имеет ни юридического, ни морального права идти на уступки не только в вопросах восстановления территориальной целостности, но и в вопросах полномасштабного возмещения Россией убытков, которые она нанесла нашему народу. Победа в этой войне лежит не через дефолт Украины, а через дефолт России", - утверждает военный эксперт.

Ранее Данилюк заявлял, что компромисс с Россией, который поддерживается значительной частью украинских олигархов, это попытка продать под видом мира капитуляцию - что будет означать, что Россия будет нарезать Украину как колбасу.

Александр Данилюк - экс-кандидат в президенты Украины, один из лидеров Революции достоинства. В 2014 - советник министра обороны. Участвовал в боевых действиях на Донбассе. Специализируется на национальной безопасности и противодействии российской гибридной агрессии. Читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди.