Польша ждет инициатив нового Президента и парламента Украины

КИЕВ. 30 мая. УНН. Польша ждет инициатив от нового Президента Украины Владимира Зеленского и Верховной Рады нового созыва после парламентских выборов. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Республики Польша Яцек Чапутович, передаёт УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Польши.

"Мы ждем инициатив нового президента Украины и нового украинского парламента после парламентских выборов. Ждем, чтоб узнать их ожидания. Мы открыты для этого", - заявил министр в четверг.

Как сообщал УНН, сегодня в Украину совершат визит главы внешнеполитических ведомств Польши и Швеции. Целью визита министров иностранных дел Польши и Швеции в Киев является засвидетельствование постоянной европейской поддержки Украине.

Ранее стало известно, что в конце этой рабочей недели в Украину прибудут главы МИД Франции и Германии.