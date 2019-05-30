Рада отклонила закон о введении в Конституцию понятия "фермерское хозяйство"

КИЕВ. 30 мая. УНН. Верховная Рада Украины не смогла принять проект постановления о дальнейшей работе над законом о внесении изменений в Конституцию относительно введения в основной закон нормы, согласно которой "Основой аграрного строя Украины является фермерское хозяйство", передает корреспондент УНН.

Целью проекта Постановления о дальнейшей работе над законопроектом о внесении изменений в статью 41 Конституции Украины относительно реализации прав украинских граждан на землю, сохранения собственности на сельскохозяйственные земли в руках граждан Украины и устойчивого развития села на основе фермерских хозяйств является создание надлежащих социально-экономических и общественно-политических условий для будущего внедрения эффективного и справедливого рынка сельскохозяйственной земли.

Также, по мнению авторов законопроекта, документ сохранит собственность на землю в руках широких кругов граждан Украины, прежде всего тех, которые проживают в сельской местности, для обеспечения благосостояния сельского населения, устойчивого развития сельских территорий, развития эффективного агропромышленного комплекса, гражданского мира и социального согласия, а также защиты интересов и безопасности государства.

Для достижения поставленной цели законопроектом предлагается дополнить статью 41 Конституции Украины новой частью следующего содержания: "Основой аграрного строя Украины является фермерское хозяйство".

Напомним, пока в Украине действует мораторий на продажу земель, украсть их невозможно. Впрочем, это не исключает существования разноформатных схем использования госземель, которыми, в частности, пользуются и крупные агрокомпании.