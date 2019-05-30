Украине не нужны инструкции России, как обеспечить мир - дипломат

КИЕВ. 30 мая. УНН. Украине не нужны инструкции или указания со стороны России, как обеспечить мир в государстве. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает УНН.

"Нам не нужны инструкции или указания со стороны России, как обеспечить мир в Украине. Зато, нам нужно, чтобы Россия прекратила акты агрессии и выполняла свои обязательства в рамках политико-дипломатического пути мирного урегулирования", - сказал дипломат.

Также он заявил, что Украина ожидает от РФ немедленного и полного выполнения приказа Международного трибунала по морскому праву и освобождение украинских моряков и судов.

"Мы благодарны всем делегациям государств-участников ОБСЕ, которые поддерживали внимание к украинским военнослужащим в русском плену", - добавил Прокопчук.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург обнародовал текст своего решения относительно обязательства России освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда.

Как сообщили в МИД, Украина будет просить министров иностранных дел стран-партнеров в мире требовать от Российской Федерации выполнить приказ Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению украинских моряков и судов.