КСУ начнет рассматривать дело о конституционности роспуска парламента 4 июня

КИЕВ. 30 мая. УНН. В Конституционном суде Украины подтвердили информацию, которую ранее обнародовал УНН, что рассмотрение дела о законности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады состоится в начале июня. В повестке дня указана дата - 4 июня.

Так, 4 июня 2019 года состоится заседание Палаты Конституционного Суда Украины, которая рассмотрит вопрос об определении формы конституционного производства по делу по представлению 62 народных депутатов Украины относительно конституционности Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов".

Напомним, 21 мая было обнародовано указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

Указ о роспуске Рады вступил в силу 23 мая.

Как сообщал УНН, в КСУ поступило представление нардепов о роспуске парламента.