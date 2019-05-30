ВР отложила обсуждение законопроекта о сельскохозяйственных кооперативах

КИЕВ. 30 мая. УНН. Народные депутаты продолжат обсуждение проекта закона о сельскохозяйственной кооперации и двух альтернативных к нему и проведут голосование по этим актах на следующем заседании, во вторник, 4 июня. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, закрывая вечернее заседание парламента, передает корреспондент УНН.

По его словам, на следующем заседании, которое состоится 4 июня, народные депутаты смогут задать свои вопросы докладчику альтернативного законопроекта, а также проголосуют за соответствующие решения.

Проект закона Украины 6527 "О сельскохозяйственной кооперации" разработан с целью системного и комплексного регулирования всех правоотношений по созданию, деятельности и прекращения сельскохозяйственных кооперативов с учетом международных стандартов и лучших мировых практик.

Законопроектом предлагается новая редакция Закона Украины "О сельскохозяйственной кооперации", которой урегулированы все ключевые вопросы создания и деятельности сельськохозяйственного кооперативов в Украине в едином законодательном акте. Такой подход позволяет создать комплексную и удобную в пользовании законодательную основу для сельскохозяйственной кооперации, а также устранить имеющиеся на сегодня коллизии между различными законодательными актами по этому вопросу.

По данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 1 мая 2017 года в государстве зарегистрировано 1023 сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов и 992 сельскохозяйственных производственных кооперативов. Реальную же хозяйственную деятельность осуществляют только 589, в которые вовлечены всего 25 тыс. украинцев.

Одним из ключевых факторов, которые тормозят развитие сельскохозяйственной кооперации, является несовершенство и несовременность действующего законодательства, которым регулируется деятельность сельскохозяйственных кооперативов.

Основными его недостатками является регулирование в сфере сельскохозяйственной кооперации, разобщенность и несогласованность, а также несоответствие закрепленной в нем модели сельскохозяйственной кооперации современным реалиям и потребностям.

Напомним, Верховная Рада не смогла принять проект постановления о дальнейшей работе над законом о внесении изменений в Конституцию относительно введения в основной закон нормы, согласно которой "Основой аграрного строя Украины является фермерское хозяйство".