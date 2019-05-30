"Слуга народу" хочет, чтобы нардепов отзывали за кнопкодавство

КИЕВ. 30 мая. УНН. Партия “Слуга Народу” будет инициировать закон об отзыве народного депутата. Об этом заявил глава партии Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передаёт кореспондент УНН.

“Мы будем инициировать закон об отзыве народного депутата. В нём будет чётко прописано, что за невыполнение таких норм, в том числе кнопкодавство, непосещение заседаний ВР, будет возможность отозвать данного народного депутата”, — сказал Разумков.

По его словам, принимать решение об отзыве депутатов будет украинский народ.

“Мы считаем, украинский народ сможет сделать свои выводы и если нардеп обьективно не соответствует высокому званию народного депутата, то наверне пусть он занимается другой деятельностью”, — добавил он.

Напомним, ранее партия “Слуга народа” объявила набор кандидатов в депутаты в мажоритарных округах на досрочных выборах в Верховную Раду Украины.