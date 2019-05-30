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"Слуга народу" хочет, чтобы нардепов отзывали за кнопкодавство

"Слуга народу" хочет, чтобы нардепов отзывали за кнопкодавство

КИЕВ. 30 мая. УНН. Партия “Слуга Народу” будет инициировать закон об отзыве народного депутата. Об этом заявил глава партии Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передаёт кореспондент УНН.

“Мы будем инициировать закон об отзыве народного депутата. В нём будет чётко прописано, что за невыполнение таких норм, в том числе кнопкодавство, непосещение заседаний ВР, будет возможность отозвать данного народного депутата”, — сказал Разумков.

По его словам, принимать решение об отзыве депутатов будет украинский народ.

“Мы считаем, украинский народ сможет сделать свои выводы и если нардеп обьективно не соответствует высокому званию народного депутата, то наверне пусть он занимается другой деятельностью”, — добавил он.

Напомним, ранее партия “Слуга народа” объявила набор кандидатов в депутаты в мажоритарных округах на досрочных выборах в Верховную Раду Украины.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина, законопроект, депутаты, Слуга народа
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