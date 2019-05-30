У Президента прокомментировали возможность смещения Супрун

КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский не может влиять на позицию министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун. Новый глава Минздрава в Украине сможет появиться лиш после парламентських виборов и создания новой коалиции. Об этом заявил глава партии “Слуга Народу”, член команды Зеленского Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передаёт кореспондент УНН.

“По поводу Супрун: к сожалению, по состоянию на сегодня, повлиять на позицию министров, кроме глав МИД, Минобороны, Президент не может. Все остальные министерские позиции — прерогатива коалиции и Кабинета министров. На сегодняшний день мы видим паралич, глядя в том числе на сегодняшнее голосование за отставку Кабинета министров. Какие-то решения там вряд ли будут приняты. Я думаю, такие кадровые изменения возможно будет провести только после того, как пройдут парламентские выборы и будет создана новая коалиция, которая и будет формировать новый кабинет министров”, — сказал Разумков.

По его словам, после досрочных выборов к подобным кадровым вопросам подойдут “более глобально”.

Напомним, у Зеленского пояснили, почему Президент еще не внес постановление об увольнении Генпрокурора.