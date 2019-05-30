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Кривонос в Канаде обсудил сотрудничество в сфере безопасности и обороны

Кривонос в Канаде обсудил сотрудничество в сфере безопасности и обороны

КИЕВ. 30 мая. УНН. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос во время официального визита в Канаде обсудил с представителями власти сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Сообщается, что заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос сейчас находится с официальным визитом в Канаде.

Во время визита, который начался 26 мая он провел ряд встреч, во время которых говорилось о дальнейшем развитии стратегического военно-политического и военно-технического двустороннего сотрудничества в секторе безопасности и обороны.

Отмечается, что состоялись переговоры с председателем Постоянного комитета парламента Канады по вопросам обороны Стивеном Фьюри, с представителем Палаты общин от Консервативной партии Джеймсом Безан, а также с заместителем министра национальной обороны Канады по политическим вопросам Питером Хаммершмидт.

"Канада приветствует Украину со свободными выборами, поддерживает новоизбранного Президента, является многолетним стратегическим партнером Украины", - подчеркнул Кривонос.

Планируется, что заместитель Секретаря СНБО Украины проведет ряд встреч в рамках работы выставки оборонной промышленности CANSE-2019.

Напомним, Кривонос с послом Великобритании обсудили сотрудничество в сфере безопасности.

Источник: УНН
Теги: Канада, СНБО, Украина
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