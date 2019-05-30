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Саакашвили и Савченко не будут представлять “Слугу народу” в парламенте

Саакашвили и Савченко не будут представлять “Слугу народу” в парламенте

Михеил Саакашвили и Надежда Савченко

КИЕВ. 30 мая. УНН. Ни Михеил Саакашвили, ни Надежда Савченко не будут представлять партию “Слуга народу” в парламенте. Об этом заявил глава партии “Слуга народу”, член команды Зеленского Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передаёт кореспондент УНН.

“Я так понимаю, интересует вопрос, будут ли они (Саакашвили и Савченко — ред.) представлять партию "Слуга народу" в парламенте? Нет, не будут, потому что Савченко является действующим народным депутатом — это как минимум ограничение. Что касается Михеила Николозовича, если я не ошибаюсь, он не проходит даже по юридическим нормам, потому что он должен был бы прожить в Украине на протяжении 5 лет”, — сказал он.

С точки зрения Разумкова, у Саакашвили есть своя политическая или общественная деятельность, которой он будет заниматься, а партия “Слуга народа” будет заниматься реализацией задач, озвученных Президентом.

Ранее Разумков заявил, что Саакашвили не может попасть в список ни одной партии, поскольку должен для этого прожить на территории Украины 5 лет. 

Как сообщал УНН, Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Источник: УНН
Теги: ВР, Надежда Савченко, Украина, Саакашвили, Слуга народа
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